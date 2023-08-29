Английским защитником манкунианцев интересовался Вест Хэм, который планировал арендовать игрока. Однако Манчестер Юнайтед отклонил предложение "молотобойцев" по Харри Магуайру.

Манчестер Юнайтед получил предложение приобрести списанного лидера Тоттенхэма

Несмотря на то, что Эрик Тен Хаг не рассчитывает на 30-летнего защитника и даже отобрал у него капитанскую повязку, Харри останется в команде. Как информирует Evening Standard, Манчестер Юнайтед решил, что не будет продавать, или отпускать в аренду Магуайра по крайней мере до января 2024 года.

Защитник в сезоне 2023/24 ни разу не появлялся на поле в АПЛ. В общем Харри Магуайр провел за Манчестер Юнайтед 175 матчей, в которых забил семь голов и оформил пять результативных передач. Действующий контракт центрального защитника истекает в 2025 году.

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