Англійським оборонцем манкуніанців цікавився Вест Хем, який планував орендувати гравця. Однак Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію "молотобійців" щодо Харрі Магуайра.

Манчестер Юнайтед отримав пропозицію придбати списаного лідера Тоттенхема

Попри те, що Ерік Тен Хаг не розраховує на 30-річного захисника і навіть відібрав у нього капітанську пов'язку, Харрі залишиться в команді. Як інформує Evening Standard, Манчестер Юнайтед вирішив, що не буде продавати, чи відпускати в оренду Магуайра принаймні до січня 2024 року.

Захисник в сезоні 2023/24 жодного разу не з'являвся на полі в АПЛ. Загалом Харрі Магуайр провів за Манчестер Юнайтед 175 матчів, в яких забив сім голів та оформив п'ять результативних передач. Чинний контракт центрального захисника закінчується у 2025 році.

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