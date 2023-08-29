Манкунианцам предложили подписать полузащитника Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хейберга, информирует The Telegraph.

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Эрик Тен Хаг надеется получить еще одного центрхава к закрытию трансферного окна. Приоритетом МЮ считался Софьян Амрабат, но переговоры с Фиорентиной еще не начинались. Вероятно, "красные дьяволы" изменят выбор в пользу игрока с опытом в АПЛ.

В прошлом сезоне Хейберг был ключевым исполнителем для Тоттенхэма – 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах. Впрочем, после прихода Анге Постекоглу 28-летний датчанин оказался в запасе и получает мало времени на поле. "Шпоры" открыты к продаже хавбека, надеясь заработать около 30 млн евро. Раньше были предложения от Атлетико и саудовского клуба, однако их отклонил сам Хейберг.

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