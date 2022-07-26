Манкунианцы объявили о переходе футболиста 10 дней назад. Теперь Эриксена презентовали. Для этого клуб подготовил претенциозный видеоролик, а 30-летний датчанин дал короткое интервью.

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"Это удивительно, я никогда не думал, что это произойдет на самом деле, поэтому быть игроком Манчестер Юнайтед – это нечто особенное. Учитывая мою карьеру до инцидента на Евро, я вообще не планировал возвращаться в Великобританию.

Честно говоря, я не слишком следил за Манн Юнайтед в прошлой кампании. Я был сосредоточен на первой части сезона, посвященной моей реабилитации, а затем был мой сезон в Брентфорде, поэтому я сосредоточился на нем. Конечно, мы играли против Юнайтед на Олд Траффорд, и это была хорошая игра", – цитирует Эриксена официальный сайт МЮ.

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