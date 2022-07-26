Манкуніанці оголосили про перехід футболіста 10 днів тому. Тепер Еріксена презентували. Для цього клуб підготував претензійний відеоролик, а 30-річний футболіст дав коротеньке інтерв'ю.

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"Це дивно, я ніколи не думав, що це станеться насправді, тому бути гравцем Манчестер Юнайтед – це щось особливе. З огляду на мою кар'єру до інциденту на Євро, я взагалі не планував повертатися до Великобританії.

Чесно кажучи, я не надто стежив за Ман Юнайтед у минулій кампанії. Я був зосереджений на першій частині сезону, яка була присвячена моїй реабілітації, а потім був мій сезон у Брентфорді, тому я зосередився на ньому. Звичайно, ми грали проти Юнайтед на Олд Траффорд, і це була хороша гра", – цитує Еріксена офіційний сайт МЮ.

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