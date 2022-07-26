Манчестер Юнайтед презентував Еріксена мотиваційним відео – данець зробив несподіване зізнання
Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен виконав усі необхідні ритуали для новачка команди.
Манкуніанці оголосили про перехід футболіста 10 днів тому. Тепер Еріксена презентували. Для цього клуб підготував претензійний відеоролик, а 30-річний футболіст дав коротеньке інтерв'ю.
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"Це дивно, я ніколи не думав, що це станеться насправді, тому бути гравцем Манчестер Юнайтед – це щось особливе. З огляду на мою кар'єру до інциденту на Євро, я взагалі не планував повертатися до Великобританії.
Чесно кажучи, я не надто стежив за Ман Юнайтед у минулій кампанії. Я був зосереджений на першій частині сезону, яка була присвячена моїй реабілітації, а потім був мій сезон у Брентфорді, тому я зосередився на ньому. Звичайно, ми грали проти Юнайтед на Олд Траффорд, і це була хороша гра", – цитує Еріксена офіційний сайт МЮ.
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