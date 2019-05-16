Манчестер Юнайтед представил новую форму: тоска по треблу 1998/99 и выделенная эмблема

Погба, Де Хеа и Лингард в качестве моделей презентовали новую форму Манчестер Юнайтед на следующий сезон.

Комплект формы на следующий сезон выполнен в традиционном красном цвете и посвящен 20-летию легендарного финала Лиги чемпионов против Баварии.

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Эмблема клуба выполнена в черно-золотом цвете, а на рукавах нанесена минута решающего гола в финале ЛЧ и напоминание о требле в сезоне 1998/99.

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Заметим, что вратарская форма Де Хеа напоминает ту, которую носил легендарный голкипер Петр Шмейхель в 90-х годах.