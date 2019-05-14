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Сульшер утвердил тренерский штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

14 мая 16:04 209 Читати українською
Сульшер утвердил тренерский штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20
Уле Гуннар Сульшер / соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер утвердил штаб команды на следующий сезон.

Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что Майкл Каррик, Киран Маккенна и Марк Демпси останутся в тренерском штабе Манчестер Юнайтед.

Сульшер: В следующем сезоне нам надо вернуться с другим пониманием, что такое Манчестер Юнайтед

"Они все останутся. Думаю, важно, чтобы команда продолжала идти вперед", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Норвежец планирует перестройку команды после позорного 6 ступени в АПЛ, которая дает право выступать только в Лиге Европы. Ранее ассистентом коуча был утвержден Майк Фелан.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Майкл Каррик Майкл Каррик
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