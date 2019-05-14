Сульшер утвердил тренерский штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер утвердил штаб команды на следующий сезон.

Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что Майкл Каррик, Киран Маккенна и Марк Демпси останутся в тренерском штабе Манчестер Юнайтед.

Сульшер: В следующем сезоне нам надо вернуться с другим пониманием, что такое Манчестер Юнайтед

"Они все останутся. Думаю, важно, чтобы команда продолжала идти вперед", - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Норвежец планирует перестройку команды после позорного 6 ступени в АПЛ, которая дает право выступать только в Лиге Европы. Ранее ассистентом коуча был утвержден Майк Фелан.