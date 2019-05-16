Манчестер Юнайтед презентував нову форму: туга за треблом 1998/99 і відповідь на трансферні чутки

Погба, Де Хеа та Лінгард у ролі моделей презентували нову форму Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20.

Комплект форми на наступний сезон виконаний у традиційному червоному кольорі та присвячений 20-річчю легендарного фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

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Емблема клубу виконана у чорно-золотому кольорі, а на рукавах з'явилася хвилина вирішального голу у фіналі ЛЧ та нагадування про требл у сезоні 1998/99.

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Зауважимо, що воротарська форма Де Хеа нагадує ту, яку носив легендарний голкіпер Петр Шмейхель у 90-х роках. Цікаво, що форму презентували зірки МЮ, яких активно сватають в інші клуби. Так, ПСЖ серйозно націлився на Давіда Де Хеа, а Реал переманює Поля Погба.