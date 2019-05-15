Бавария удивила формой на следующий сезон – на футболках появились геометрические фигуры

Основной комплект формы Баварии на сезон 2019/20 будет иметь некоторые особенности дизайна.

Мюнхенцы провели официальную презентацию домашней формы для следующего сезона.

Как сборная Хорватии – Барселона удивила формой на следующий сезон

Футболка выполнена в традиционном для клуба красном цвете с узорами в форме ромба, который является намеком на особенности фасада Альянц-Арены. Техническим спонсором Баварии остается компания Adidas.

Рафинья официально объявил, что покинет Баварию по окончании сезона

В форме текущего сезона команда может выиграть Бундеслигу. За тур до финиша Бавария опережает Боруссию Д на два очка.