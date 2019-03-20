Манчестер Юнайтед предложит Боруссии Д 80 млн евро за Санчо

Форвард Боруссии Д Джейдон Санчо может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" всерьез заинтересованы в приобретении 18-летнего нападающего Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед нашел замену Санчесу

Сообщается, что манкунианский клуб летом хочет оформить трансфер Санчо и подготовил 80 млн евро для приобретения игрока сборной Англии. Именно Джейдон является главной трансферной целью Манчестер Юнайтед.

Контракт Санчо с Боруссией Д рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард сыграл за "шмелей" 35 матчей за Боруссию Д, забил 9 голов и отдал 13 ассистов.

Напомним, Джейдон перешел в Боруссию Д с Манчестер Сити летом 2017 года.

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