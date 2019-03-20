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Манчестер Юнайтед запропонує Борусії Д 80 млн євро за Санчо

22:10 624 Читать на русском
Манчестер Юнайтед запропонує Борусії Д 80 млн євро за Санчо
Джейдон Санчо / Борусія Д

Форвард Борусії Д Джейдон Санчо може повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією Manchester Evening News, "червоні дияволи" всерйоз зацікавлені у придбанні 18-річного нападника Джейдона Санчо.

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Повідомляється, що манкуніанський клуб влітку хоче оформити трансфер Санчо та підготував 80 млн євро для придбання гравця збірної Англії. Саме Джейдон є головною трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Контракт Санчо з Борусією Д розрахований до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні форвард зіграв за "джмелів" 35 матчів за Борусію Д, забив 9 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, Джейдон перейшов в Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року.

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