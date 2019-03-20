Манчестер Юнайтед нашел замену Санчесу

"Красные дьяволы" интересуются вингером ПСВ Ирвингом Лосано.

Манчестер Юнайтед размышляет над приобретением лидера ПСВ Иривнга Лосано, который должен стать заменой Алексису Санчесу, который в последнее время регулярно травмируется, сообщает Calcio Napoli.

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Руководство манкунианского клуба считает, что приобретение мексиканского хавбека станет прекрасной инвестицией. Кроме этого, Лосано сможет в будущем заменить 30-летнего Санчеса, которого в последнее время мучают повреждения.

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро. К слову, в сезоне 2018/19 Ирвинг Лосано провел 23 матча в Эредивизи, в которых забил 14 мячей и сделал 9 ассистов.

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