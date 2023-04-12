"Красные дьяволы" на своем официальном сайте сообщили, что лучший бомбардир команды не сможет сыграть против испанского клуба. Маркус Рашфорд получил травму в матче против Эвертона и покинул поле на 80-й минуте.

Манчестер Юнайтед начнет переговоры о новом контракте со звездным нападающим, – источник

Отмечается, что у форварда мышечная травма. Согласно информации, Рашфорд пропустит несколько игр, но точную дату его возвращения на поле клуб не разглашает. В текущем сезоне нападающий "красных дьяволов" в АПЛ провел 29 матчей. В его активе 15 голов и четыре результативных передачи. В Лиге Европы игрок выходил на поле в восьми играх и забил шесть мячей.

Напомним, что первая встреча между Манчестер Юнайтед и Севильей состоится в четверг, 13 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

МЮ избил Эвертон в аномальном матче АПЛ, но потерял лидера – рекордное количество ударов сменилось позитивом Николенко