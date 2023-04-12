"Червоні дияволи" на своєму офіційному сайті повідомили, що найкращий бомбардир команди не зможе зіграти проти іспанського клубу. Маркус Рашфорд отримав травму в матчі проти Евертона та залишив поле на 80 хвилині.

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Зазначають, що у форварда м'язова травма. Рашфорд пропустить кілька ігор, але точну дату його повернення на поле клуб не розголошує. У поточному сезоні нападник "червоних дияволів" в АПЛ провів 29 матчів. В його активі 15 голів та чотири результативні передачі. У Лізі Європи гравець виходив на поле у восьми іграх та забив шість м'ячів.

Нагадаємо, що перша зустріч між Манчестер Юнайтед та Севільєю відбудеться у четвер, 13 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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