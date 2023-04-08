Виталий Миколенко в четвертый раз подряд начал на скамейке запасных. Матч, как и онлайн-трансляция МЮ – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 14:30. В этом году команды уже встречались на стадионе Олд Траффорд в январе. В рамках Кубка Англии манкунианцы победили дома, как и в первом круге АПЛ 2022/23, так что Тен Хаг переиграл обоих тренеров "ирисок". Наставник манчестерцев поменял почти всю оборону после победы над Брентфордом посреди недели. Только чемпион мира Лисандро Мартинес остался в стартовом составе. А вот Магуайр, Ван-Биссака и Маласия заменили Варана, Далота и Шоу. Дайч сделал только одну перестановку. Вместо дисквалифицированного опорника Дукуре выпустил центрфорварда Симмса.

МЮ – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ

Именно 22-летний нападающий гостей положил ударное начало уже на 1 минуте. Прострел Ивоби с правого фланга не стал неожиданностью для Магуайра, который заблокировал попытку Симмса. Комбинация родом из Бундеслиги прошла на 3 минуте у МЮ. Санчо прострелил с левого края, Забитцер насытил зону штрафной, но пробил рядом со штангой. Грей с Ивоби классно разогнали контру. Годфри, который, казалось, достаточно надежно лишил Миколенко места в основе, подключился за спины защитникам, заработав первый угловой.

Рашфорд губит 3 подряд момента. Сперва идеально вклинился между двумя центрбеками – Кин подправил дальний пас Магуайра на ход, Тарковски проиграл скоростную дуэль. Зато удар получился прямолинейным и беспроблемным для Пикфорда. Далее подачу Фернандеша должен был замыкать с нескольких метров, но только махнул мимо. В третьем же эпизоде позволил Ивоби опередить себя, мысленно готовя уже удар с убийственного расстояния. Неудачный выстрел Антони с лета нашел левую штангу, после чего Ван-Биссака на добивании чудом не попал фактически в незащищенные уже ворота.

Тарковски сместился на правый край атаки, начав красивую трехходовку "ирисок". Симмс обыгрался в стеночку с Коулмэном, однако в стиле Ван-Биссаки минимально промахнулся, целясь в дальний угол. Забитцер очень неплохо выглядит под нападающими. Уже 2 великолепных момента имел в пределах штрафной. А королем креатива вновь предстает Бруну. Даже на более глубокой позиции №8 раз за разом забрасывает роскошные передачи за спины защитникам. Четвертый созданный португальцем момент чудом не стал голевым. На этот раз Антони проиграл дуэль Пикфорду.

Годфри проспал второй подряд заброс по его флангу. Но на этот раз конкурент Миколенко блестящим рывком и подкатом остановил таки Антони, когда ситуация становилась максимально угрожающей. Фернандеш забрасывает со своей половины теперь уже слева. Стоит ли говорить, что Рашфорд проигрывает Пикфорду выход один на один? Безумная стрельба в первой трети матча: 13:4 по ударам, 4:1 по стопроцентным моментам. Целых 2 ожидаемых гола насоздавал МЮ. У Эвертона моменты потянули на 0,4 xG.

21 – Manchester United have had 21 shots so far against Everton, their most on record (since 2003-04) in the first half of a single Premier League game, and the most by any side in the opening 45 minutes of a match this season. Peppered. pic.twitter.com/NGkk8uyLPS — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2023

Рывок Забитцера на линию вратарской вовремя заметил Ван-Биссака, не хватает лишь точности экс-хавбеку Баварии и РБ Лейпцига. Сразу же после этого показали разминку Эриксена. Рашфорд пытался накрутить всю команду на линии штрафной, а Мактоминай показал, как надо реализовывать. Подхватил шотландский опорник, оставил Маркусу, отбросившему на Санчо. После проникающей передачи Джейдона Скотт прошил голкипера сборной Англии. Рашфорд же даже из офсайда не может переиграть Пикфорда. Однако отмечаем, что вновь эффектный заброс прошел, Забитцер постарался.

Как же отвозили сегодня Годфри. Антони со своей половины выбегает в чужую штрафную, ситуация 2 на 2, можно покатить Рашфорду, но бразилец очень хочет забить сам и, конечно же, лишь дает возможность для 5 спасительного полета Пикфорда. Этот момент в компенсированное время стал символом первого тайма. Один героический вратарь Эвертона против всей команды соперника, у которого даже Магуайр забрасывал под расстрельный выстрел. Один Рашфорд запорол ЧЕТЫРЕ сотки. Еще по разу стопроцентные шансы упустили Антони и Ван-Биссака. Целый 21 удар до перерыва – уникальный случай в текущем сезоне и небывалый для МЮ в АПЛ рекорд минимум за последние 19 лет!

Миколенко в перерыве выбегает первым на поле. Меняет Годфри, которого повозили страшновато, плюс гол пришел из зоны левого защитника Эвертона. Поспокойнее стало в обороне гостей с выходом украинца. Экс-динамовец еще и неплохо комбинирует в атаке. Очень много брака после перерыва у Рашфорда. Откровенно потерял Маркус уверенность. По касаниям в чужой штрафной преимущество МЮ по состоянию на 57 минуту впечатляет – 41:10. Первый удар во второй половине от манчестерцев аж на 67 минуте случился. После серии из 5 подряд попыток Эвертона. Это Фернандеш эффектно в полете замыкал головой навес с правого фланга. Пикфорд продолжает творить чудеса.

FT: Manchester United 2-0 Everton



xG: 3.34-0.98

Shots: 29-15

Shots on target: 11-1

Corners: 10-4

Possession: 42.9%-58.3%



Manchester United move up to third. #MUNEVE pic.twitter.com/Bf86MULYuW — Squawka Live (@Squawka_Live) April 8, 2023

Впрочем, "ириски" сами себе привезли кульминацию. Мартинес из глубины забросил на левый фланг. Коулмэн отдал мяч Рашфорду, который выкатил Марсьялю во вратарскую без шансов для кипера. Еще серия из 4 подряд ударов команды Дайча. А вот Рашфорд потянул пах в рывке за очередным забросом. Несмотря на всю сегодняшнюю трату моментов, это незаменимый игрок для манкунианцев, ныне отдавший предассист и голевой пас. Зато Эриксен вернулся после травмы. Блокирует удар датчанина Миколенко. После перерыва с выходом защитника сборной Украины Эвертон был даже получше, но все равно пропустил атаку с противоположного фланга. Манчестер Юнайтед набирает 56 очков и укрепляет свою 3 позицию. "Ирисок", которые остаются на 16 месте, от зоны вылета отделяет лишь лучшая разница голов.

Миколенко выиграл все свои 3 единоборства, 4 раза возвращал своей команде владение, выполнил по одному блоку, удачному отобору и перехвату. Отдал 5 передач в финальную треть и 2 неточных дальних паса. А главное – его фланг прекратил стабильно пускать за спины, не помогли МЮ и свежие исполнители. Эвертон во второй половине даже перестрелял хозяев (8:10) по ударам, хотя начал ощутимо меньше контролировать мяч. Подвела точность. Манкунианцы транижирили моменты, но хотя бы в створ стреляли (9 итоговых сейвов Пикофорда, 8 их которых после ударов из пределов штрафной). "Ириски" за всю игру попали только раз.