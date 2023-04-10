Манкунианцы собираются сохранить одного из самых ценных игроков. Согласно информации Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Маркус Рашфорд вскоре встретятся для обсуждения условий продления контракта.

Победный гол Рашфорда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0

Отмечается, что нападающему нравится играть под руководством Эрика Тен Хага, и он чувствует себя в команде очень счастливым. Его текущее соглашение действует до лета, но Манчестер Юнайтед активировал уже опцию продления на один год. Отмечается, что Рашфорд недоволен тем, что СМИ сообщали, что он требовал существенного увеличения зарплаты.

Marcus Rashford was not happy with recent reports of "crazy" salary requests. He's understood to be really happy with how things are developing at Man Utd and feels success is around the corner #MUFC



New deal talks will continue soon - Rashford loves working under ten Hag. pic.twitter.com/c9Txeugyyt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023

В текущем сезоне в составе Манчестер Юнайтед форвард принял участие в 29 матчах АПЛ. В активе Рашфорд 15 голов и четыре результативных передачи.

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