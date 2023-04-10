Манчестер Юнайтед начнет переговоры о новом контракте со звездным нападающим, – источник
Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хочет остаться в стане "красных дьяволов".
Манкунианцы собираются сохранить одного из самых ценных игроков. Согласно информации Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Маркус Рашфорд вскоре встретятся для обсуждения условий продления контракта.
Победный гол Рашфорда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0
Отмечается, что нападающему нравится играть под руководством Эрика Тен Хага, и он чувствует себя в команде очень счастливым. Его текущее соглашение действует до лета, но Манчестер Юнайтед активировал уже опцию продления на один год. Отмечается, что Рашфорд недоволен тем, что СМИ сообщали, что он требовал существенного увеличения зарплаты.
В текущем сезоне в составе Манчестер Юнайтед форвард принял участие в 29 матчах АПЛ. В активе Рашфорд 15 голов и четыре результативных передачи.
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