У главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага назревают кадровые проблемы перед важными играми в АПЛ.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", у Виктора Линделефа диагностирована травма сухожилия колена. Лисандро Мартинес получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.

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Линделеф получил травму в недавнем матче Премьер-лиги против Брентфорда, из-за чего был вынужден преждевременно покинуть поле. Шведский защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол.

Мартинес пропустил значительную часть сезона из-за травмы колена, и лишь недавно вернулся в состав в марте. В текущем сезоне 26-летний аргентинец принял участие в 11 матчах за Манчестер Юнайтед.

В апреле манкунианцы сыграют против команды Михаила Мудрика, Ливерпуля, Борнмута, где выступает Илья Забарный, а также Ковентри Сити.

Сейчас команда Эрика Тен Хага занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 48 баллами. От зоны еврокубков Манчестер Юнайтед отстает на девять пунктов.

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