– У вас когда-нибудь были сотрясения?

– Да, несколько. Если взять три худших матча в моей карьере, то за несколько дней до двух из них я получил сотрясение. Эти худшие игры – против Германии в четвертьфинале ЧМ-2014 и против Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2020-м.

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– Можете детально вспомнить сотрясение, полученное на ЧМ-2014?

– Мы играли против Нигерии в 1/8 финала. В начале второго тайма после навеса мяч прилетел мне в висок, и я улетел в сетку ворот соперника. Я доиграл, но на автопилоте. Не уверен, что смог бы ответить, если бы кто-то со мной заговорил в тот момент. Не помню этот матч.

В самолете после матча я плохо себя чувствовал и сообщил об этом. Потом я попытался придерживаться правил восстановления в таких случаях, хорошо есть и отдыхать. Я не был в нормальном состоянии, поэтому обо мне заботились. Я потерял вес из-за обезвоживания. Я потерял форму. Но я не собирался пропускать четвертьфинал чемпионата мира из-за того, что я немного устал.

– Как проявлялись симптомы?

– У меня болели глаза. Потом я задал себе вопрос: если бы я знал, что это было сотрясение, то ушел бы с поля? Я даже не знаю, были ли такие тесты десять лет назад. Как в тот момент я мог понять, могу продолжать играть или нет? Врачей тоже винить нельзя, но это немного нелепая ситуация. Десять лет я не хотел говорить об этом, потому что это может звучать как оправдание. Я не хотел их искать, потому что это и не оправдание вовсе.

– Что насчет сотрясения, полученного в составе Реала?

– В матче чемпионата я сыграл головой после углового, мне пришлось покинуть поле. Я придерживался 5-дневного протокола восстановления. Потом было несколько выходных. Помню, я чувствовал себя ужасно уставшим, но думал, что это обычное состояние для конца сезона.

Когда начались тренировки, я не до конца восстановился от усталости, связанной с сотрясением. Я готовился к матчу с Ман Сити, не имея энергии, но не осознавал, что это связано с тем стыком. Может, если бы мне провели тест, то я бы решил восстанавливаться дольше, чтобы потом сыграть с нормальным уровнем энергии.

– Как эта встряска повлияла на вашу игру против Манчестер Сити?

– Я почувствовал это еще на разминке. Сказал самому себе: "Проснись". Хотелось ударить себя по лицу. Во время матча первые три единоборства с моим участием были хорошими, но я действовал слишком медленно, не мог сконцентрироваться. Я был словно зрителем. Матч сложился для меня плохо (ошибки Варана привели к голам). Оглядываясь назад, я понимаю, что все это было связано с тем ударом.

Я никогда не проваливался в таких важных матчах. Наоборот, в них я был особенно сконцентрирован. Поначалу я воспринимал этот вылет как свой личный, несмотря на то, что у всей команды был не лучший день. Я задавал себе много вопросов, а потом понял, что эти необычные ошибки не свалились с неба, – рассказал Варан в интервью L'Equipe.

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