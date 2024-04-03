У головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тен Хага назрівають кадрові проблеми перед важливими іграми в АПЛ.

Як повідомляє прес-служба "червоних дияволів", у Віктора Лінделефа діагностовано травму сухожилля коліна. Лісандро Мартінес отримав розтягнення литкового м'яза на тренуванні.

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Лінделеф отримав травму в нещодавньому матчі Прем'єр-ліги проти Брентфорда, через що був змушений передчасно покинути поле. Шведський захисник провів 27 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.

Мартінес пропустив значну частину сезону через травму коліна, і лише нещодавно повернувся у склад в березні. У поточному сезоні 26-річний аргентинець взяв участь в 11 матчах за Манчестер Юнайтед.

У квітні манкуніанці зіграють проти команди Михайла Мудрика, Ліверпуля, Борнмута, де виступає Ілля Забарний, а також Ковентрі Сіті.

Наразі команда Еріка Тен Хага посідає шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги з 48 балами. Від зони єврокубків Манчестер Юнайтед відстає на дев'ять пунктів.

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