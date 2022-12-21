Во время ЧМ-2022 Криштиану Роналду расторгнул контракт с Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию. Это случилось после того, как вышло записанное ранее интервью португальца с Пирсом Морганом, в котором он открыто раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.

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Тем не менее, в программке к первому официальному матчу Манчестер Юнайтед после международной паузы клубная пресс-служба посвятила Роналду 81 слово. Об этом информирует Sky Sports. В тексте выражается благодарность Криштиану за большой вклад в клубную историю.

Матч МЮ – Бернли будет сыгран сегодня в рамках Кубка английской лиги. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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