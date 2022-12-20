Контракты Маркуса Рашфорда, Люка Шоу, Фреда и Диогу Далота теперь рассчитаны до лета 2024 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Соглашения всей четверки истекали в 2023-м, однако МЮ заранее прописал право автоматического продления еще на сезон. "Красные дьяволы" настроены сохранить Рашфорда и Далота на еще более длительный срок, поэтому готовятся переговоры. Отдельно решается судьба Давида Де Хеа, который также имеет опцию до 2024 года, однако может не понадобиться Эрику Тен Хагу.

Напомним, месяц назад МЮ досрочно избавился от Криштиану Роналду из-за скандального интервью. Интересно, что Далот был близким другом 37-летней звезды, но Диогу не разрешает себе выпады в сторону главного тренера и руководства клуба.

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