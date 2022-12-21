Під час ЧС-2022 Кріштіану Роналду розірвав контракт із Манчестер Юнайтед за взаємною згодою. Це сталося після того, як вийшло записане заздалегідь інтерв'ю португальця з Пірсом Морганом, у якому гравець відкрито розкритикував головного тренера Еріка тен Хага та керівництво клубу.

Манчестер Юнайтед одним махом продовжив відразу 4 гравців – серед них екс-зірка Шахтаря і друг Роналду

Тим не менш, у програмці до першого офіційного матчу Манчестер Юнайтед після міжнародної паузи клубна прес-служба присвятила Роналду 81 слово. Про це повідомляє Sky Sports. У тексті висловлюється подяка Кріштіану за великий внесок у клубну історію.

Матч МЮ – Бернлі буде зіграний сьогодні у рамках Кубка англійської ліги. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Роналду отримав порцію нищівної критики від Тен Хага – скандальне інтерв'ю, слабка форма і порожні обіцянки літа