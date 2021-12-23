"Сегодня был третий тренировочный день за неделю. Мы работали во вторник, среду и сегодня. Сейчас доступны 25 игроков. Все, кроме Поля Погба. Он единственный, кого пока не хватает. Эта неделя добавляет нам оптимизма. На Рождество будет выходной, затем тренировка, и в воскресенье вечером отправляемся на матч с Ньюкаслом

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На тренировках ребята смотрятся хорошо. Мы раздавали им домашние задания, они плодотворно поработали. Все готовы играть, поэтому мне придется делать трудный выбор при формировании состава", – цитирует Рангника ESPN.

Напомним, Манчестер Юнайтед имел большое количество больных коронавирусом и был вынужден переносить поединки против Брентфорда и Брайтона. "Красные дьяволы" должны снова выйти на поле 27 декабря в гостевой встрече против Ньюкасла.

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