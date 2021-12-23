"Сьогодні був третій тренувальний день за тиждень. Ми працювали у вівторок, середу та сьогодні. Зараз доступні 25 гравців. Усі, крім Поля Погба. Він єдиний, кого наразі не вистачає. Цей тиждень додає нам оптимізму. На Різдво буде вихідний, потім тренування, і в неділю увечері вирушаємо на матч з Ньюкаслом.

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На тренуваннях хлопці виглядають добре. Ми роздавали їм домашні завдання, а вони плідно попрацювали. Усі готові грати, тому мені доведеться робити важкий вибір під час формування складу", – цитує Рангніка ESPN.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед мав велику кількість хворих на коронавірус і був змушений переносити поєдинки проти Брентфорда і Брайтона. "Червоні дияволи" повинні знову вийти на поле 27 грудня у гостьовій зустрічі проти Ньюкасла.

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