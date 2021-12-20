С момента создания английской Премьер-Лиги, пожалуй, всего два чемпиона претендуют на роль неожиданных и сансационных. И если история Лестера-2016 достаточно свежа в нашей памяти, то выступление Блэкберн Роверса в 1995-м уже стало классикой.

Собственно, утверждать, что Блэкберн является некой Золушкой – не совсем корректно. Клуб получил огромные инвестиции, которые смог конвертировать в результат. Другое дело, что часто в футболе финансовые мыльные пузыри взрываются и исчезают еще на этапе своего формирования. В случае с Блэкберном клубная стратегия была правильно выбрана и качественно реализована.

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За успехами Роверс стоял некий Джек Уокер, местный металлургический магнат. Впрочем, футбол для Уокера не был случайной игрушкой. Джек появился на свет в 1929 году в Блэкберне в семье Чарльза Уокера. Уокер-младший принял от отца, как минимум, две вещи: любовь к местному футбольному клубу и хозяйственное умение.

В 13 Джек бросил обучение в школе, а в 22, когда отца не стало, продолжил семейный бизнес, связанный с продажей листового металла. Парню со временем удалось развить фактически домашнее предприятие до одного из крупнейших в стране металлургических гигантов под названием "Walkersteel".

В 1988 году, когда Джек Уокер находился в списке самых богатых людей Британии, он приобрел любимый футбольный клуб. Свои максимальные амбиции владелец Блэкберна не скрывал. Также Уокер не стеснялся публичных выпадов в адрес Манчестер Юнайтед, который он откровенно недолюбливал.

Меня интересует только то, чтобы поднять Роверс туда, где они должны быть. Блэкберн Роверс – одна из лучших команд Англии. Хочу, чтобы они снова были на вершине, – заявил однажды Уокер и подкрепил эти слова огромными инвестициями.

Ширер и Саттон / фото Блэкберн

Владелец Блэкберна не стеснялся тратить большие деньги на дорогих футболистов. Главными трансферами Роверс стали Алан Ширер и Крис Саттон. Первый перебрался из Саутгемптона за 3,3 миллиона фунтов стерлингов в 1992-м, а второго клуб приобрел у Норвича за 5 миллионов фунтов стерлингов через два года. Неправильно будет утверждать, что инвестор Блэкберна заботился только о бездумных расходах на новых игроков. Уокер много вкладывал в стадион и клубную академию.

12 октября 1992 года Блэкберн возглавил Кенни Далглиш, легендарный игрок и тренер Ливерпуля. В том же сезоне Роверс повысились в классе и приняли участие в историческом первом розыгрыше Премьер-Лиги (еще в 1991-м Блэкберн финишировал на 19-й позиции во втором дивизионе). Пройдет почти три года и Далглиш по-особому прокомментирует фантастическое чемпионство Блэкберна:

Лучшим звуком был финальный свисток на "Аптон Парк". Ливерпуль победил, а мы выиграли титул, поэтому я очень счастлив.

Кенни Далглиш / фото из открытых источников

Чемпионская развязка 1995-го оказалась очень драматичной. Перед последним туром Блэкберн полностью контролировал ситуацию, хотя и растерял уверенность, уступив дважды в четырех предыдущих поединках. Роверс ехали на "Энфилд", сакральное место для Далглиша, и опережали шедший вторым Манчестер Юнайтед на два пункта.

Гости уже на 20-й минуте забили Ливерпулю – своим 34-м голом отличился лучший бомбардир лиги Алан Ширер. На "Аптон Парк" тоже все шло по плану Роверс – там Вест Хэм забил в ворота Манчестер Юнайтед. Однако во втором тайме обоих матчей все изменилось. Юнайтед сравняли счет в Лондоне, а Ливерпуль шокировал Блэкберн двумя голами. Победный мяч Джейми Реднапп забил на 90-й минуте.

Если бы МЮ в параллельном матче забил еще один на "Аптон Парк", то Роверс теряли все. Однако чешский кипер Вест Хэма Людек Миклошко и оборона "молотков" устояли и подарили триумф Блэкберну. Третье в истории клуба и первое чемпионство с 1914 года!

Смотрите полный матч Ливерпуль – Блэкберн (особенно эмоциональные последние минуты)

К своей цели детище Уокера двигалось постепенно. Четвертое место, второе и наконец статус сильнейшей команды Англии. Вообще, вспоминая первое за 81 год чемпионство Блэкберна, безусловно стоит делать акцент на деньгах Джека Уокера, голах Алана Ширера и тренерском таланте Кенни Далглиша (именно в таком порядке с лидерской позицией финансов Уокера). Однако неправильно будет утверждать, что за успехом Роверс кроются лишь огромные инвестиции. И Манчестер Юнайтед, и Ньюкасл, и Лидс, ведущие команды УПЛ, тратили на трансферном рынке не меньше.

Ключевые исполнители чемпионского Блэкберна были приобретены за смешные деньги. Колин Хендри переехал на "Ивуд Парк" за 700 000 фунтов стерлингов. Приблизительно столько же Роверс потратили на Грэма Ле Со. За капитана Тима Шервуда Норвич получил всего 400 тысяч фунтов стерлингов. Не были звездами в Блэкберн и 23-летний норвежец Хеннинг Берг, приобретенный у Лиллестрема, и Иан Пирс, не всегда попадавший даже на скамью запасных Челси.

А кейс Марка Аткинса вообще можно считать уникальным. Блэкберн приобрел этого защитника у Сканторп Юнайтед за 45 000 фунтов стерлингов. Вскоре Далглиш переквалифицировал защитника в центрального полузащитника и стал основным исполнителем Роверс (6 голов в чемпионском сезоне). Разумное капиталовложение от Джека Уокера заключалось в точечном усилении и развитии игроков. Два топ-трансфера в лице Ширера и Саттона полностью себя оправдали. Чемпионский Блэкберн это не Челси эпохи Абрамовича или заоблачные расходы владельцев Манчестер Сити.

Джек Уокер на постаменте / фото Блэкберн

Пусть и Роверс не удержались на вершине, финишировав в следующем сезоне на 7-й строчке. Пусть Блэкберн откровенно провалился в Лиге чемпионов следующего сезона. Однако свою главную цель и миссию Джек Уокер выполнил – Блэкберн выиграл титул.

Владелец Блэкберна отошел в засветы в августе 2000 года, когда его команда выступала во втором дивизионе. Вскоре в знак уважения рядом с "Ивуд Парк" открыли мемориальный парк, в котором установили постамент Джеку Уокеру с красноречивой подписью – "Самому большому фанату Роверс".