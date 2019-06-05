Манчестер Юнайтед пообещал Сульшеру солидную сумму на летние трансферы

Руководство "красных дьяволов" готово поддержать главного тренера во время трансферного окна.

Манкунианцы выделят 200 миллионов фунтов на усиление состава летом, информирует Daily Star.

Манчестер Юнайтед готовит большую сумму на молодую звезду Лестера – Мэддисона

Исполнительный директор английского гранда Эд Вудворд готов на радикальные меры после непопадания команды в Лигу чемпионов. Главный тренер Уле Гуннар Сульшер хочет усилить каждое звено своей команды и руководители готовы удовлетворить его просьбу, чтобы избежать провала этого года.

Напомним, Манчестер Юнайтед занял шестую строчку АПЛ в сезоне 2018/19 и будет вынужден выступать в Лиге Европы.

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