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Манчестер Юнайтед пообещал Сульшеру солидную сумму на летние трансферы

13:21 91 Читати українською
Манчестер Юнайтед пообещал Сульшеру солидную сумму на летние трансферы
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Руководство "красных дьяволов" готово поддержать главного тренера во время трансферного окна.

Манкунианцы выделят 200 миллионов фунтов на усиление состава летом, информирует Daily Star.

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Исполнительный директор английского гранда Эд Вудворд готов на радикальные меры после непопадания команды в Лигу чемпионов. Главный тренер Уле Гуннар Сульшер хочет усилить каждое звено своей команды и руководители готовы удовлетворить его просьбу, чтобы избежать провала этого года.

Напомним, Манчестер Юнайтед занял шестую строчку АПЛ в сезоне 2018/19 и будет вынужден выступать в Лиге Европы.

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Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Эд Вудворд
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