Манчестер Юнайтед готовит большую сумму на молодую звезду Лестера – Мэддисона

Английский гранд должен стать одним из главных покупателей в летнее межсезонье.

"Красные дьяволы" обратили внимание на атакующего полузащитника Джеймса Мэддисона, сообщает Independent.

Молодой англичанин стал приоритетной целью Манчестер Юнайтед для усиления среднего звена команды. Хавбек поразил тренерский штаб манкунианцев своей смелостью и креативными действиями на поле.

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Впрочем, Лестер не спешит отпускать своего таланта. "Лисы" требуют за Мэддисона 60 млн фунтов, хотя год назад заплатили за него Норвичу в три раза меньше.

Статистика 22-летнего игрока в АПЛ 2018/19 – 7 голов и столько же ассистов в 36-ти матчах.

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