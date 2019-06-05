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Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери

13:21 399 Читать на русском
Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Керівництво "червоних дияволів" готове підтримати головного тренера під час трансферного вікна.

Манкуніанці виділять 200 мільйонів фунтів на підсилення складу влітку, інформує Daily Star.

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Виконавчий директор англійського гранда Ед Вудворд готовий на радикальні заходи після непотрапляння команди до Ліги чемпіонів. Головний тренер Уле Гуннар Сульшер хоче підсилити кожну ланку своєї команди і керівники готові задовольнити його прохання, щоб уникнути цьогорічного провалу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед посів шосту сходинку АПЛ у сезоні 2018/19 і буде змушений виступати у Лізі Європи.

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Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ед Вудворд
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