Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери

Керівництво "червоних дияволів" готове підтримати головного тренера під час трансферного вікна.

Манкуніанці виділять 200 мільйонів фунтів на підсилення складу влітку, інформує Daily Star.

Манчестер Юнайтед готує велику суму на молоду зірку Лестера – Меддісона

Виконавчий директор англійського гранда Ед Вудворд готовий на радикальні заходи після непотрапляння команди до Ліги чемпіонів. Головний тренер Уле Гуннар Сульшер хоче підсилити кожну ланку своєї команди і керівники готові задовольнити його прохання, щоб уникнути цьогорічного провалу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед посів шосту сходинку АПЛ у сезоні 2018/19 і буде змушений виступати у Лізі Європи.

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