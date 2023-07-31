На своем официальном сайте английский клуб объявил о пролонгации соглашения с немецким поставщиком экипировки. Новый контракт с Adidas будет действовать до 2035 года.

Тен Хаг – о поражении Ман Юнайтед от Боруссии Д: "Последние полчаса было 11 игроков, которые играли каждый сам за себя"

Пресс-служба клуба не огласила финансовые условия соглашения, однако Daily mail, сообщает, что в течение контракта Манчестер Юнайтед получит 900 миллионов фунтов. Такая сумма – абсолютный рекорд для английской Премьер-лиги.

Напомним, что Манчестер Юнайтед и Adidas возобновили свое сотрудничество в сезоне 2015/16, а до этого манкунианцы работали с Nike. По предыдущему соглашению с немецкой компанией "красные дьяволы" получали 75 млн фунтов в год.

Золоті 80-ті: коли бос Ярмоленка був пацаном, у Вердері пили по 100 грамів, Марадона не підсів на наркоту і ще 27 фото