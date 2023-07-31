На своєму офіційному сайті англійський клуб оголосив про пролонгацію угоди з німецьким постачальником екіпірування. Новий контракт з Adidas діятиме до 2035 року.

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Прес-служба клубу не розголосила фінансові умови угоди, однак Daily Mail, повідомляє, що протягом дії контракту Манчестер Юнайтед отримає 900 мільйонів фунтів. Така сума – абсолютний рекорд для англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед та Adidas відновили свою співпрацю в сезоні 2015/16, а до цього манкуніанці працювали з Nike. За попередньою угодою з німецькою компанією "червоні дияволи" отримували 75 млн фунтів на рік.

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