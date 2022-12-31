Честь провести останній матч 2021 року в АПЛ випала Олд Траффорд, де Манчестер Юнайтед приймав Бернлі. "Червоні дияволи" зобов'язані були виграти цю зустріч з кількох причин. По-перше, вони відставали від топ-4 на 7 залікових балів. По-друге – команда провалила поєдинок у Ньюкаслі, розчарувавши тренера та легенд клубу. По-третє, 31 грудня свій 80-й День Народження святкує сер Алекс Фергюсон.

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Ральф Рангнік після нічиєї на Сейнт-Джеймс Парк провів ротацію, випустивши Шоу, Байї та Ван-Біссаку. Козирем МЮ у цій зустрічі виступав ігровий тонус, адже свій попередній матч колектив провів всього два дні тому – гості ж через коронавірус залишалися без футболу протягом 18 днів. Як наслідок, Манчестер Юнайтед розпочав зустріч з високою динамікою, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині внаслідок вривання Грінвуда у штрафний. Мейсон покотив на лінію, Роналду у дотик підробив собі м'яч під удар з лівої, але замість нього несподівано вистрілив Мактомінай. Точно в правий нижній кут! 1:0.

Бернлі досить швидко адаптувався під темп МЮ, почавши огризатись перспективними контратаками з входом у карний майданчик, однак до моментів справа ніяк не доходила. Господарі ж могли забити вдруге зусиллями Шоу, якому вдався шикарний постріл метрів з 24-х у ближній кут – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! На 27-й же Люк все ж допоміг із взяттям воріт: фулбек запустив пас на лівий край штрафного, а Санчо звідти завдав кручений удар – сфера рикошетом від Мі влетіла під саму стійку! Гол записали саме на капітана Бернлі.

Вийшло прикро, адже крім цих двох голів та пострілу Шоу "дияволи" нічого й не створили. Шокованих "бордових" вже на 30-й хвилині міг добити Роналду, який з меж карного майданчика пробивав у дальню дев'ятку. Хеннесі парирував, однак ще за п'ять хвилин Кріш таки прокричав "Сііііі". Мактомінай з дистанції потужно вистрілив у поперечку, а Роналду, уникнувши офсайду, зіграв на добиванні. 3:0!

Здавалося, що це кінець, але Бернлі не збирався так просто здаватись. Вже на 38-й хвилині підопічні Шона Дайча повернулися у гру зусиллями Леннона – Аарон перехопив невдалу передачу від Байї, пройшов до лінії штрафного й завдав удар в лівий нижній кут. Вийшло не сильно, однак дуже точно. 3:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

На початку другого тайму МЮ продовжував володіти ініціативою. Щоправда, із загостренням справи йшли мляво – можна пригадати лишень постріли Роналду й Санчо з периметра карного майданчика, однак Хеннесі спокійно парирував їх. Бернлі ж довгий час залишався без моментів.

На 65-й хвилині Манчестер Юнайтед міг закрити питання у грі внаслідок контратаки з потужним дальнім ударом у виконанні Мактоміная. Хеннесі знову врятував "бордових". Ще через п'ять хвилин Кавані прийняв скидку від Рона й пробив з кількох метрів, але і тут Хеннесі виручив, парирувавши обличчям – втім, там все одно був офсайд. Здавалося, що ось-ось господарі дотиснуть команду Шона Дайча.

Втім, в останні 20 хвилин Манчестер Юнайтед зупинився. Підопічні Ральфа Рангніка не вигадали нічого, окрім удару Шоу з лінії півкола (над поперечкою), а от Бернлі цілком міг закрутити інтригу. Так, на 88-й хвилині Видра відклеївся від Варана, уникнув офсайду й зачепився за переведення на лівий край штрафного – на щастя для "дияволів", Мацей не обробив м'яч. На 89-й же Тарковскі замикав подачу з кутового – мфера пройшла поруч з дальньою дев'яткою! Роналду огризнувся ударом з гострого кута в зовнішній бік сітки.

Попри гідний футбол, забити бодай один гол Бернлі не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу МЮ з рахунком 3:1. Манкуніанці набрали 31 очко й скоротили відставання від четвертого місця до 4 залікових балів. "Бордові" з 11 пунктами залишились у зоні вильоту – їхня безвиграшна серія досягла 6-ти матчів.

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