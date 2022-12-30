Габриэль Агбонлахор – бывший форвард Астон Виллы и сборной Англии – не в восторге от поведения Криштиану Роналду на футбольном поле.

"В матче с Ньюкаслом Роналду постоянно поднимал руки, когда ему не пасовали. Это не командный игрок, он сосредоточен только на собственных целях.

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После его прихода в раздевалке Манчестер Юнайтед исчезла гармония. Молодые игроки – Рашфорд, Гринвуд, Санчо – просто развалились. Они боятся Криштиану. Вместо того, чтобы взять игру на себя и бить по воротам, они вынуждены думать лишь о том, как создать момент для португальца", – цитирует Агбонлахора Marca со ссылкой на Football Insider.

В сезоне 2021/22 Роналду забил 13 голов в 20-ти матчах, а Манчестер Юнайтед занимает 7 место в АПЛ. Что касается Агбонлахора, то нападающий завершил карьеру еще в 2019-м – на тот момент ему было 32 года.

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