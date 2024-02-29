Новый акционер манкунианцев Джим Рэтклифф планирует провести чистку кадров. Британец внимательно изучает стоимость и эффективность команды, чтобы определить тех игроков, которые не приносят пользы Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" летом готовы выслушать предложения по Антони. По мнению Рэтклиффа показатели 24-летнего бразильца выглядят не убедительно. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг верит в потенциал вингера, но руководство клуба не намерено отступать от плана.

Антони перешел к манкунианцам в 2022 году за 95 миллионов евро. Это второй самый дорогой трансфер в истории Манчестер Юнайтед после Поля Погба (105 млн). Руководство "красных дьяволов" понимает, что хотя бы половину потраченных средств вернуть почти невозможно из-за неутешительных результатов бразильца, но его трансфер уменьшит общие расходы на команду.

Антони в целом за Манчестер Юнайтед сыграл в 71 матче. В его активе девять голов и четыре результативные передачи. Действующее соглашение вингера с клубом действует до 2027 года.

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