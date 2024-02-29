Лишь восемь команд до сих пор продолжают борьбу в Кубке Англии 2023/24. Состоялась жеребьевка 1/4 финала.

Накануне состоялись последние матчи пятого раунда Кубка Англии, а после них FA провела жеребьевку, определив четвертьфинальные пары.

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Сравнительно повезло Челси. Команда Михаила Мудрика, которая прошла Лидс, дальше сыграет с еще одним лидером Чемпионшипа – Лестером. Вулверхэмптону также достался соперник из второго дивизиона, "волки" сыграют против Ковентри.

Другие две пары заслуживают топ-вывески. Прежде всего речь идет о дерби между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Другой манчестерский гранд сыграет против Ньюкасла. Базовые даты для четвертьфиналов Кубка Англии – 16-17 марта.

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