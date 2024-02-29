Новий акціонер манкуніанців Джим Реткліфф планує провести чистку кадрів. Британець уважно вивчає вартість та ефективність команди, щоб визначити тих гравців, які не приносять користі Манчестер Юнайтед.

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Як повідомляє Daily Mail, "червоні дияволи" влітку готові вислухати пропозиції щодо Антоні. На думку Реткліффа показники 24-річного бразильця виглядають не переконливо. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вірить у потенціал вінгера, але керівництво клубу не має намір відступати від плану.

Антоні перейшов до манкуніанців у 2022 році за 95 мільйонів євро. Це другий найдорожчий трансфер в історії Манчестер Юнайтед після Поля Погба (105 млн). Керівництво "червоних дияволів" розуміє, що хоча б половину витрачених коштів повернути майже неможливо через невтішні результати бразильця, але його трансфер зменшить загальні витрати на команду.

Антоні загалом за Манчестер Юнайтед відіграв у 71 матчі. В його активі дев'ять голів та чотири результативні передачі. Чинна угода вінгера з клубом діє до 2027 року.

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