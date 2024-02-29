Манчестер Юнайтед планує продати 95-мільйонний трансферний провал – Тен Хаг досі вірить у гравця
Вінгеру Манчестер Юнайтед Антоні доведеться шукати новий клуб вілтку.
Новий акціонер манкуніанців Джим Реткліфф планує провести чистку кадрів. Британець уважно вивчає вартість та ефективність команди, щоб визначити тих гравців, які не приносять користі Манчестер Юнайтед.
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Як повідомляє Daily Mail, "червоні дияволи" влітку готові вислухати пропозиції щодо Антоні. На думку Реткліффа показники 24-річного бразильця виглядають не переконливо. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг вірить у потенціал вінгера, але керівництво клубу не має намір відступати від плану.
Антоні перейшов до манкуніанців у 2022 році за 95 мільйонів євро. Це другий найдорожчий трансфер в історії Манчестер Юнайтед після Поля Погба (105 млн). Керівництво "червоних дияволів" розуміє, що хоча б половину витрачених коштів повернути майже неможливо через невтішні результати бразильця, але його трансфер зменшить загальні витрати на команду.
Антоні загалом за Манчестер Юнайтед відіграв у 71 матчі. В його активі дев'ять голів та чотири результативні передачі. Чинна угода вінгера з клубом діє до 2027 року.
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