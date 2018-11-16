Манчестер Юнайтед планирует купить нападающего Гремио за 34 млн евро – Ман Сити готов помешать осуществлению трансфера

Нападающий бразильского Гремио Эвертон может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании форварда Гремио Эвертона, сообщает ESPN.
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По информации издания, скауты английского клуба находятся в Бразилии и следят за выступлениями 22-летнего футболиста. Манкунианцы готовы заплатить за него около 34 млн евро. При этом сумма отступных в его контракте составляет 60 млн.
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В нынешнем сезоне 22-летний Эвертон провел за Гремио 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов, а также отдал три результативные передачи.