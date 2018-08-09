Игрок Фламенго Эвертон: Роналду боялся сесть в запас с приходом в Реал Винисиуса

Экс-партнер Винисиуса по Фламенго, Эвертон, прокомментировал переход форварда в Реал.

"Винисиусу исполнилось только 18 лет. Я думаю, что он станет звездой в Реале. Если он в 17 лет делал невероятные вещи в Фламенго, то развиваясь он вскоре будет на вершине.



Это будет приятно для нас, он забавный парень. Криштиану Роналду боялся оказаться на скамейке запасных после прихода в Реал Винисиуса", – иронично сказал Эвертон в комментарии O Dia.

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Напомним, мадридцы объявили о трансфере 18-летнего бразильца в мае прошлого года. Фламенго получил за левого вингера 45 млн евро. Переход завершился только недавно, поскольку "сливочные" вынуждены были ждать совершеннолетия бразильца.