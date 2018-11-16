Манчестер Юнайтед планує купити нападника Греміо за 34 млн євро – Манчестер Сіті готовий завадити здійсненню трансфера

Нападник бразильського Греміо Евертон може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні форварда Греміо Евертона, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, скаути англійського клубу знаходяться в Бразилії і стежать за виступами 22-річного футболіста. Манкуніанці готові заплатити за нього близько 34 млн євро. При цьому сума відступних в його контракті складає 60 млн.

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У нинішньому сезоні 22-річний Евертон провів за Греміо 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів, а також віддав три результативні передачі.