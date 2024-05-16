"Я думаю, что у нас был тяжелый сезон, но одна вещь была неизменной, и это то, что болельщики были с нами и поддерживали команду. Мы очень довольны этим и хотим их отблагодарить. Мы хотели поблагодарить их за то, что они были с нами, мы переживаем тяжелые времена.

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Мы находимся в переходном периоде в этом клубе, и результаты не такие, как мы ожидаем. У нас также есть свои причины, но это все еще разочаровывающий сезон. Я очень доволен игрой против Ньюкасла. За последние месяцы у нас было много игр, где мы были на выигрышных позициях, но не смогли переступить черту.

Кубок Англии? Я не говорю об этом моменте. Этот сезон еще не закончился. Сначала мы едем в Брайтон, где будем бороться за три очка, а потом мы едем на Уэмбли. И я обещаю вам, что эти игроки дадут все, чтобы получить этот кубок и принести его на Олд Траффорд.

Мое будущее? Я не могу ответить сегодня на этот вопрос, потому что это очень длинный ответ. Я не думаю, что это правильный момент, чтобы говорить об этом. Я должен говорить о следующей игре, а затем о великолепном финале – это огромное достижение даже в сезоне, что разочаровывает. Я буду здесь до тех пор, пока я нужен клубу, а клуб хочет, чтобы я был частью будущего. Если по каким-то причинам они меня не захотят, то я уйду", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет в финале Кубка Англии с Манчестер Сити 25 мая. А 19 мая манкунианцы в заключительном туре АПЛ встретятся с Брайтоном.

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