"Лучше бы мы сначала играли с Польшей, а потом с Германией. Бундестим – это очень серьезная команда, которая тестирует футболистов и их готовность. Посмотрим, в каком состоянии подойдут футболисты к игре после окончания сезона. Думаю, игра будет интересная.

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Обе сборные будут играть не в оптимальных составах. У обеих командах есть футболисты, которые восстанавливаются после травм и болезней. Тем более недавно был финал Лиги чемпионов, думаю, игроки Реала и Боруссии Д не доедут на этот матч.

Состав против Германии будет экспериментальным, поэтому трудно что-то предсказать. Зинченко? Он – лидер сборной, но в последнее время выпал из основы Арсенала, поэтому ему надо набирать. Но Ребров в нем заинтересован. В составах своих клубов стабильно не играл не только Зинченко, но и Мудрик, Малиновский. Это ключевые игроки нашей сборной и их заменить очень сложно. Поэтому будем надеяться, что они подойдут к матчам Евро в оптимальной форме.

Относительно ветеранов – Степаненко, Ярмоленко, Сидорчука – думаю, Ребров на них рассчитывает. Возможно, не на все 90 минут, но они могут помочь нашей команде. Это опытные, квалифицированные футболисты и они заслужили на свой шанс. Сплав опыта и молодости – это хорошо. Наши ветераны могут успокоить молодежь и помочь им перестроиться с чемпионата Украины на матчи высшего уровня.

Если говорить об индивидуальном мастерстве, то Германия выглядит чуточку лучше. Это серьезная команда, которая на Евро будет бороться за высокие места. Но у нас тоже есть футболисты, которые играют в серьезных клубах и чемпионатах: Зинченко, Мудрик, Миколенко, Забарный, Малиновский, Довбик, Цыганков, Лунин.

Конечно, фаворит – Германия, но Украина сейчас может играть со всеми командами. Будет сложно и Германии, и нам. У нас хорошая молодежь, которая проявила себя в Европе. Мы уже играли с Германией 3:3, так почему снова так не сыграть? Но надо стремиться к победе, которая принесет положительные эмоции. Во время войны, когда вся страна будет болеть за нашу сборную, нам эта победа важнее.

Но у Германии стоят свои задачи. Они собрали суперкоманду, которая обыграла Францию и много других команд, их считают фаворитом, и немецкие болельщики не поймут, если они провалятся с Украиной", – сказал Буряк в комментарии Українському футболу.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится уже сегодня, 3 июня. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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