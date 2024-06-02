Бавария сделала первые шаги для подписания Фернандеша, сообщает O Jogo. Мюнхенский клуб начал переговоры с агентом футболиста Мигелем Пинью.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с двумя тренерами на замену Тен Хагу

По информации источника, серьезный интерес к Бруну также проявляет Барселона. Однако каталонцы пока что не установили контакт и отдали инициативу конкурентам.

Фернандеш провел шикарные четыре с половиной года в МЮ, где стал капитаном. Даже в прошлом – неудачном для команды – сезоне португалец набрал 15 голов и 13 ассистов во всех турнирах.

Уровень и амбиции Бруну пока не соответствуют результатам Манчестер Юнайтед. Он может сменить клуб еще во время Евро-2024. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.