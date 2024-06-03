Наставник Боруссии Эдин Терзич продолжит работать с командой. Тренера получит вознаграждение за последние результаты.

Руководство немецкого клуба проведет переговоры с главным тренером о продлении соглашения. 41-летний специалист смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона.

Моуринью утешал Терзича после финала Лиги чемпионов

Как сообщает Фабрицио Романо, Эдину Терзичу предложат новый контракт. В сезоне 2023/24 Боруссия дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв Реалу (0:2). Во время плей-офф турнира клуб прошел ПСВ, Атлетико и ПСЖ.

В Бундеслиге Боруссия заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.

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