Финалист Лиги чемпионов окончательно определился с будущим тренера
Наставник Боруссии Эдин Терзич продолжит работать с командой. Тренера получит вознаграждение за последние результаты.
Руководство немецкого клуба проведет переговоры с главным тренером о продлении соглашения. 41-летний специалист смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона.
Моуринью утешал Терзича после финала Лиги чемпионов
Как сообщает Фабрицио Романо, Эдину Терзичу предложат новый контракт. В сезоне 2023/24 Боруссия дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв Реалу (0:2). Во время плей-офф турнира клуб прошел ПСВ, Атлетико и ПСЖ.
В Бундеслиге Боруссия заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.
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