Манчестер Юнайтед отпустил Рохо на родину
18:52 - Читати українською
Защитник Рохо продолжит карьеру в Бока Хуниорс.
Бока Хуниорс усилил защитное звено Маркосом Рохо, сообщает официальный сайт аргентинского клуба.
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О деталях сотрудничества стороны не сообщают. 30-летний защитник присоединился к лагерю Боки на правах свободного агента. С 2014 года Маркос находился в структуре Манчестер Юнайтед, который в свое время приобрел его у Спортинга за 20 млн евро.
Напомним, в прошлом сезоне Бока Хуниорс победил в чемпионате Аргентины.
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