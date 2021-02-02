Бока Хуниорс усилил защитное звено Маркосом Рохо, сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Диалло поиздевался над Ливерпулем в дебютном матче за молодежку Манчестер Юнайтед

О деталях сотрудничества стороны не сообщают. 30-летний защитник присоединился к лагерю Боки на правах свободного агента. С 2014 года Маркос находился в структуре Манчестер Юнайтед, который в свое время приобрел его у Спортинга за 20 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Бока Хуниорс победил в чемпионате Аргентины.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – как это было