Манчестер Юнайтед відпустив Рохо на батьківщину
2 лютого 18:48 - Читать на русском
Захисник Маркос Рохо продовжить кар'єру у Бока Хуніорс.
Бока Хуніорс підсилив захисну ланку Маркосом Рохо, повідомляє офіційний сайт аргентинського клубу.
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Про деталі співпраці сторони не повідомляють. 30-річний оборонець приєднався до табору Боки на правах вільного агента. З 2014 року Маркос перебував у структурі Манчестер Юнайтед, який свого часу придбав його у Спортінга за 20 млн євро.
Нагадаємо, минулого сезону Бока Хуніорс тріумфував у чемпіонаті Аргентини.
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