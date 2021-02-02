Бока Хуніорс підсилив захисну ланку Маркосом Рохо, повідомляє офіційний сайт аргентинського клубу.

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Про деталі співпраці сторони не повідомляють. 30-річний оборонець приєднався до табору Боки на правах вільного агента. З 2014 року Маркос перебував у структурі Манчестер Юнайтед, який свого часу придбав його у Спортінга за 20 млн євро.

Нагадаємо, минулого сезону Бока Хуніорс тріумфував у чемпіонаті Аргентини.

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