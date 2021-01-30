Ливерпуль U-23 принимал сверстников из Манчестер Юнайтед в рамках матча второй Премьер-лиги.

Премьер-лига 2, 13-й тур

Ливерпуль U-23 – Манчестер Юнайтед U-23 – 3:6

Голы: Мортон, 34, Лонгстафф, 43, Харди, 83 – Диалло, 14, 74 (пен.), Хагил, 24, 56, 65, 71

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Юные таланты Ливерпуля не смогли найти никаких аргументов против соперников из Манчестера. Гости не жалели мерсисайдцев и отгрузили им 6 голов, на которые хозяева ответили лишь тремя.

Стоит подчеркнуть, что дублем отметился 18-летний нападающий Амад Диалло, за которого недавно МЮ заплатил Аталанте 40 млн евро. Для нападающего это был дебютный матч, но он не стеснялся, и позволил себе реализовать пенальти паненкой.

В турнирной таблице молодежных команд после 13-ти туров Юнайтед на 7-й строчке, Ливерпуль – 8-й.

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Паненка Диалло: