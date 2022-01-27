Вингер "красных дьяволов" Амад Диалло будет до конца сезона выступать в аренде за Рейнджерс, сообщает официальный сайт чемпионов Шотландии.

Манчестер Юнайтед продолжит массовую чистку до конца января – 4 игрока стали жертвой открытия Рангника

Год назад МЮ заплатил Аталанте за ивуарийца около 30 млн фунтов (предусмотрены бонусы). Диалло в основном играл за молодежные команды манкунианцев, но успел засветиться и в первой – один гол и один ассист в 9 матчах. 19-летний талант еще летом должен был уйти в аренду, однако тогда помешала травма.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед отпустил в аренду еще одного атакующего игрока – Антони Марсьяль завершит сезон в Севилье.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду