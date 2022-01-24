1. Мілан і Ювентус розчарували. 0:0, мінімум моментів, максимум боротьби та фолів. Це не був матч топ-команд. Ніхто не награв на три очки. "Россонері" хотіли, але не могли, "б'янконері" не хотіли і не могли. Макс Аллегрі вирішив, що зберегти безпрограшну серію важливіше. Задоволення від гри отримали хіба що прихильники Інтера, які спостерігали за муками конкурентів після перемоги над Венецією. Сімоне Індзагі збільшив відрив перед ключовим матчем сезону – на початку лютого нас чекає міланське дербі.

Мілан розписав нічию з Ювентусом, відпустивши Інтер у відрив – туринці не змогли прорватись у зону ЛЧ

2. Потрійне лихо Бензема. Француз у неділю пережив катастрофу в матчі з Ельче. Карім вперше в мадридській кар'єрі не забив пенальті, не реалізував ще дві хороші нагоди, а потім травмувався. Згодом з'явилася інформація, що дім Бензема пограбували під час матчу. Чорний день для лідера "бланкос". Реал все ж вирвав нічию у скромного Ельче та зберіг гандикап на вершині Прімери. Барселона також була близька до сенсаційної нічиєї з Алавесом, але дотиснула басків, створивши за весь матч один гольовий момент.

3. Конте знову розбитий Тухелем. Італієць готувався до атаки лівим флангом, а німець зайшов справа. Третя перемога Челсі над Тоттенхемом за місяць, третя без варіантів. "Шпори" лічені рази вибігли в атаку (навіть забили, але з порушенням правил), все було під контролем Челсі. Героєм лондонської битви став Хакім Зієш, який найкраще загострював, а потім забив ключовий диво-гол. У цей вечір "сині" замаскували свої проблеми останніх тижнів, а Тоттенхем замаскував свій прогрес і вперше з Конте програв в АПЛ.

4. Порція везіння для МЮ. Манчестер Юнайтед зі всіма своїми бідами залетів у топ-4 АПЛ. Тоттенхем програв, Арсенал дивом не забив Бернлі, а "дияволи" за декілька секунд до фінального свистка вирвали перемогу над Вест Хемом. Вирішальну контратаку провели Марсьяль, Кавані та Рашфорд, які вийшли на заміну. З цим Ральф Рангнік вгадав, а от проходити щільну оборону футболістів не навчив. Головний позитив матчу – надійність власного захисту. Геройства Де Хеа цього разу не знадобилися.

5. Нова цікава Баварія. Юліан Нагельсманн презентував суператакувальну схему 3-2-4-1. Саме так: без латералів і з двома "десятками". Щось схоже на WM. Втім, проти Герти можна виходити і з 1-2-7, як в позаминулому столітті. Берлін пав без боротьби, господарі самі допомагали оформити розгром кумедними помилками. Сане в день народження Роббена повторив його трюк і поклав найкрасивіший з чотирьох голів. А от Лєвандовскі не забив – партнери після матчу по-дружньому підколювали поляка.

6. Вистражданий успіх Атлетіко. Дієго Сімеоне накупляв дюжину гравців атаки, але команду з них зробити не може. Поки Атлетіко намагався грати осмислено, мадридські вболівальники страждали, а Валенсія двічі скористалася подарунками. У другому таймі Сімеоне накидав більше креативних футболістів, і "матрацники" пішли у дворову навалу – без структури, на голій майстерності. У такому режимі Атлетіко задушив гостей. Валенсія за весь тайм не завдала жодного удару, майже не переходила центр поля і в компенсований час поплила.

7. Черговий рекорд Пепа. Манчестер Сіті втратив 12-матчеву переможну серію в АПЛ, але допоміг Гвардіолі встановити грандіозне досягнення. Пеп найшвидше в історії АПЛ набрав 500 очок як тренер. Ювілейне очно далося дуже важко. Саутгемптон дав бій, створив низку моментів і заслужив нічию. Манчестер Сіті годину не міг відігратися, а забив тільки зі штрафного. Сценарій був би приємнішим для "містян", якби Стерлінг вмів з п'яти метрів бити повз воротаря. Ліверпуль скористався мікрошансом, переграв Крістал Пелас і скоротив відставання.

8. У Дортмунді не лише Холанд, у Леверкузені не лише Вірц. Борусія намагається втримати темп Баварії, а Байєр намагається втриматися на третьому місці Бундесліги. Після міжнародної паузи вони подарують ефектний очний поєдинок, а цього вікенду здобули яскраві перемоги. Щоправда, не з тими головними героями, до яких всі звикли. Байєр розгромив Аугсбург завдяки хет-трику Мусса Діабі, а всі три голи Борусії у ворота Хоффенхайма створив Доніелл Мален (ідеальні асисти на Холанда та Ройса + автогол з його прострілу).

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