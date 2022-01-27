Вінгер "червоних дияволів" Амад Діалло до кінця сезону виступатиме у оренді за Рейнджерс, повідомляє офіційний сайт чемпіонів Шотландії.

Манчестер Юнайтед продовжить масову чистку до кінця січня – 4 гравці стали жертвою відкриття Рангніка

Рік тому МЮ заплатив Аталанті за івуарійця близько 30 млн фунтів (передбачені бонуси). Діалло здебільшого грав за молодіжні команди манкуніанців, але встиг засвітитися і в першій – один гол та один асист у 9 матчах. 19-річний талант ще влітку мав піти у оренду, однак тоді завадила травма.

Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед відпустив у оренду ще одного атакувального гравця – Антоні Марсьяль завершить сезон у Севільї.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду