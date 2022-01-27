Манчестер Юнайтед наметил список игроков, которых можно безболезненно отпустить до конца зимнего окна.

Лингард, Диалло и ван де Беек могут покинуть Олд Траффорд вслед за Антони Марсьялем, сообщает ESPN.

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К такому решению "красных дьяволов" подтолкнул Антони Эланга. 19-летний швед ураганом ворвался в основу МЮ, став одним из любимцев Ральфа Рангника. Клуб убежден, что молодой вингер до конца сезона составит достойную компанию Санчо, Рашфорду, Гринвуду, Кавани и Роналду.

Добавим, что Марсьяль уже перешел в Севилью, а судьба остальных трех игроков решится в ближайшие дни. Лингардом интересуется Ньюкасл, ван де Беек может отправиться в Кристал Пэлас, а Диалло вскоре должен присоединиться к Рейнджерс.

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