Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер столкнулся с кадровыми проблемами перед поединком с Реал Сосьедадом.

"Восстановление Поля Погба проходит успешно. Он приступил к лечению, но оно продлится еще несколько недель. Очевидно, в феврале он не сыграет.

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Также у нас есть несколько футболистов под вопросом – Антони Марсьяль и Скотт Мактоминай. Донни ван де Беек и Эдинсон Кавани, к сожалению, получили мышечные травмы и не полетят с нами", – цитирует Сульшера ESPN.

Напомним, Манчестер Юнайтед сразится с Реал Сосьедадом в рамках 1/16 финала Лиги Европы, первая игра состоится уже 18 февраля в итальянском Турине, начало в 19:55.

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